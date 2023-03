Gentse ‘tattoo mom’ Laura (33) strijkt neer op Brabantdam: “Zeker de helft van mijn klanten zijn tattoomaagden”

150 leraars van BuSO Sint-Gregorius leggen werk neer: “Waarom schuiven ze onze directeur aan de kant?”

De zowat 350 leerlingen van BuSO-school Sint-Gregorius in Gentbrugge krijgen maandag aangepaste activiteiten in plaats van les door een protest van de leerkrachten. Aanleiding is het nieuws dat hun algemeen directeur plots vervangen wordt. Officieel is dat tijdelijk, maar de collega’s vrezen dat zijn rol wordt uitgehold. “Normaal neemt de vicedirecteur over bij een tijdelijke afwezigheid, maar nu werd dezelfde dag al een vervanger aangenomen door de koepel.”