Gentse supporters steken vuurwerk af naast spelersbus van AA Gent die onderweg is naar Oostende

REGIO Horecakop­pel Marie (33) en Jorgen (40) zwaar getroffen door inferno van de schutter­sto­ren, de meest mysterieu­ze brand van dit jaar: “Na drie verplichte sluitingen kan 2021 alleen maar beter worden”

14:10 Een brandende toorts van tientallen meters hoog. Het inferno dat in juli de schutterstoren in Wetteren verwoestte was één van de zwaarste branden van 2020 in Oost-Vlaanderen. De gevolgen voor de omliggende horeca zijn tot op vandaag voelbaar: zij moesten dit jaar geen twee, maar drie keer sluiten. Onder hen Marie Claus (33) en Jorgen Bossaer (40) van de piepjonge koffie- en wijnbar Marie. Ze blikken terug op een rampzalig jaar, maar de glimlach op hun gezicht verraadt veel moed. En de oorzaak van de brand? Veel gissingen, maar weinig bewijs. Lees meer over de strafste verhalen van 2020 in dit dossier.