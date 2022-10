Gentse ‘superpooier’ verhuurt tientallen kamers aan prostituees: “Vrouwen moesten 490 euro per week neertellen”

Gent Voorwaarde­lij­ke celstraf­fen voor jong koppel dat peuter (2) mishandel­de: “U verkoos uw partner boven uw bloedeigen dochter?”

Een jong koppel dat een tweejarige peuter mishandelde is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf. De stiefvader sloeg het jonge slachtoffer meermaals bont en blauw. De mama was op de hoogte, maar greep initieel niet in. Pas nadat de kinderopvang alarm had geslagen, stapte ze naar de politie. “Ik had eigenlijk wel door dat hij betrokken was, maar ik wist niet goed wat te doen. Ik wilde hem ook beschermen.”

