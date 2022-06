Gentse studenten niet blij met ‘knip’: “Meer begeleiding is een recht, zet er dan ook middelen tegenover”

GENT Open brief van een Gentse directeur aan toekomsti­ge leerkrach­ten: "Die euforie na een goede les, dat is het waard”

Het lerarentekort is niet meer weg te slaan uit het nieuws, en we worden om de oren geslagen met getuigenissen over werkdruk, administratie en overvolle klassen. Maar Olivier Szafiro, de directeur van de IVG-school in Gent, wil potentiële leerkrachten een hart onder de riem steken. Een positieve boodschap. Hij schreef zijn toekomstige collega’s een brief.

10 juni