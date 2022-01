Gentse student vindt geen kot, en bouwt dan maar zelf een ‘tiny house’ nabij de faculteit: “Deze zomer neem ik mijn huisje zelfs mee op uitwisseling naar Berlijn!”

Een tekort aan studentenkoten, het is geen nieuw probleem in Gent. Het eerste jaar dat Tim aan de Universiteit van Gent studeerde had hij er nog geen last van. Hij moest toen amper naar de campus en volgde vooral van thuis les, in Maastricht. Als hij toch naar de universiteit moest, sliep ik bij vrienden of in een Airbnb. Nu hij in zijn tweede master zit, komt er veel meer praktijk bij komen. Beter dus om in de buurt van de faculteit te wonen. “Vijf maanden voor de start van het schooljaar ben ik een kot gaan zoeken, maar ik was toen al te laat. Eigenlijk moet je in maart al beginnen zoeken. En als ik nog een kot vond, moest ik dat snel kunnen bezichtigen en toezeggen. Maar als je van Maastricht bent, kan je niet zomaar zeggen: ik sta er over 10 minuten.”