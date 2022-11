Gentse start-up gespecialiseerd in duurzame huishoudproducten verkozen tot marketeer van het jaar

De Gentse start-up BRAUZZ viel tweemaal in de prijzen. Het sleepte niet alleen de titel van ‘Belgian Marketing Company of the Year’ in de wacht, maar haalde ook de prijs van ‘Excellence in Data and Martech’ binnen. “Een verwezenlijking waar we énorm trots op zijn”, zegt mede-oprichter Ruben Renaer. “Het voelt als een erkenning dat we het juiste pad aan het bewandelen zijn.”