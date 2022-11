Gentse Sophie (50) waagt haar kans in het nieuwe seizoen van Bake Off: “Als ik bak, voel ik me als een vis in het water”

Sophie noemt zichzelf al jaren een trotse Gentenaar, maar het is niet de plek waar ze opgroeide. Tot haar tiende woonde ze in Nederland, erna verhuisde ze naar Antwerpen. Voor haar studies kwam ze naar Gent en ze is er nooit meer weggegaan. “Mijn man, mijn kinderen en ik wonen vlakbij het Sint-Pietersstation”, glundert ze. “Samen met drie katten en drie kippen in ons klein stadskoertje.”

Dieren zijn een passie voor Sophie, net zoals Country Line Dance en bakken. “Ik werk voor een verzekeringsmaatschappij, een vrij stresserende job. Dansen en bakken zijn mijn manieren om daarmee om te gaan. Vooral bakken, dat voelt als therapie.” In 2018 begon Sophie, bovenop haar job, taarten te maken op bestelling. “Mijn zoon Arthur heeft de website op poten gezet en Tarterie Sophie was geboren. Mijn dochter Margot helpt vaak met de decoratie, ze is heel artistiek.”

Vier jaar later is Sophie nog altijd niet ‘uitgebakken’. Integendeel, ze schreef zich in voor het zesde seizoen van Bake Off Vlaanderen. “Ik moet dit proberen, dacht ik. Ik ga er spijt van hebben als ik het nooit gedaan heb. Al had ik nooit gedacht dat ik geselecteerd ging worden.” Of de camera’s haar stress bezorgden? Helemaal niet. “Als ik bak, voel ik me als een vis in het water. Ik word er ongelooflijk blij van. Ook als er camera’s rond mij hangen.”