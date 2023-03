Gentse solidariteit zorgde al voor 100 wooncontainers in nooddorp op Turks-Syrische grens

“Aan alle Emilies: voer mee actie op 8 maart.” Feministen willen eerherstel voor Emilie Claeys

Tom Waes bracht in zijn ‘Verhaal van Vlaanderen’ het verhaal van de feministe en activiste Emilie Claeys. Zij was een Gentse socialistische feministe tijdens de industriële revolutie. “Laat ons die bekendheid nu vereeuwigen door Emilie een straatnaam, standbeeld of gedenkplaat te geven”, roepen de huidige feministen op.