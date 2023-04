‘Gentse’ servals verhuizen naar Zuid-Afrika. “Opvangplek in Afrikaanse savanne gevonden”

Britse toerist belandt om 5 uur ‘s ochtends in het water in Gent: slachtof­fer naar ziekenhuis overge­bracht

Een Britse toerist is in de nacht van woensdag op donderdag in het water beland aan de Muinkkaai, in het centrum van Gent. Enkele minuten later kon hij door de hulpdiensten gered worden, waarna hij naar het ziekenhuis werd overgebracht.