Gentse schoolmaaltijden 16 procent duurder ten opzichte van vorig jaar: “Automatisch korting toekennen voor wie daar recht op heeft”

GENTDe schoolmaaltijden in het Gents stedelijk onderwijs zijn dit jaar flink duurder geworden. Voor een warme maaltijd in het basis- of secundair onderwijs betaal je 16 procent meer. Oorzaak is de prijsstijging bij leverancier Culinor. Opvallend: net dit jaar tekenden meer ouders in op warme schoolmaaltijden.

50 cent voor een tas soep, 8,20 euro voor een warme dieetmaaltijd. Het zijn vrij hallucinante prijzen, vooral die laatste. De schoolfactuur is alweer opgeslagen, een warme maaltijd kost nu 16 procent meer dan vorig jaar. Een stevige slok op de borrel, maar het gaat enkel om de meerprijs die leverancier Culinor aanrekent. Het bedrijf uit Destelbergen verwees dan weer naar de duurdere grondstoffen.

Geen energie is niet leren

Gemeenteraadsleden Emilie Peeters (Groen) en Mieke Bouve (Open Vld) kaartten het probleem al aan bij de commissie onderwijs. “Bij vele mensen stond het water reeds aan hun lippen, zelfs tweeverdieners krijgen het financieel moeilijk. Veel ouders moeten financiële keuzes maken. Voor schoolgaande kinderen is het belangrijk dat ze één warme, gezonde en evenwichtige maaltijd per dag kunnen nuttigen. Studies hebben aangetoond dat kinderen met honger geen energie hebben, moe in de klas zitten, zich niet goed kunnen concentreren”, zei Bouve daarover.

De stijging kwam er omdat leverancier Culinor uit Destelbergen de prijzen moet optrekken, wegens de duurdere grondstoffen. “De prijs die zij ons aanrekenen, is het bedrag dat we aan de ouders vragen”, zegt onderwijsschepen Evita Willaert (Groen). “De prijs die Culinor aanrekent, is de prijs die wij doorrekenen aan de ouders. Niet meer en niet minder”, klonk het bij schepen voor Onderwijs Evita Willaert. “De prijs voor ouders is ook al eens gedaald, omdat de maaltijden voor de leverancier goedkoper werden.” Overschakelen naar een andere leverancier is geen optie, want de stad is gebonden aan een contract”.

Meer maaltijden

Opvallend: hoewel er in het afgelopen schooljaar wel steeds meer ouders de schoolfactuur niet konden betalen, zijn er dit jaar meer inschrijvingen voor de warme schoolmaaltijden. Belangrijk is wel om weten dat scholen zelf pas op 30 augustus de huidige prijzen kenden en het schooljaar in de feiten dus al begonnen was voor de prijs bekend raakte. “We hebben nog geen cijfers over onbetaalde schoolfacturen van het huidig schooljaar”.

Er zijn wel reeds een pak maatregelen getroffen voor gezinnen die het moeilijk hebben om de schoolfactuur te betalen. “We zijn in Gent vrij uniek zijn met het aanbieden van de schoolmaaltijden in al onze stedelijke scholen. Daar waar jaren geleden verschillende schoolbesturen in Vlaanderen het aanbod afgebouwd hebben, bleven we in Gent dat aanbod behouden en verbeteren. Onder andere door de maaltijden gezonder en duurzamer te maken. We verbeterden het aanbod, maar zorgden er ook voor dat het betaalbaar en toegankelijk bleef met een korting van 25%, die later werd uitgebreid met een korting van 80% voor die gezinnen die het het moeilijkst hebben. Naast de kortingen, is ook een kwijtschelding van facturen mogelijk. En als scholen weten dat gezinnen in zware financiële problemen zitten, kunnen ze ook een (tijdelijke) vrijstelling vragen”, liet Willaert optekenen.

Automatisch

Tegelijk schakelt de stad over naar het automatisch toekennen van kortingen. Dat gebeurt nu al voor wie een leefloon heeft, maar ook andere ouders komen mogelijk in aanmerking zonder dat ze dat weten. Om de drempel te verlagen wil de stad nu gegevens uit de Kruispuntdatabank naast de schoolfacturen leggen. Wie recht heeft op een korting, zou die dan automatisch krijgen, zonder aanvraagprocedure.

Lege brooddozen waren ook vorig jaar al een hot topic. Stad Gent heeft enkele proefprojecten lopen met gratis maaltijden. Het SKOG, dat is de koepel van de katholieke scholen, engageerde zich dan weer voor Brood(doos)nodig. Bij dat project kunnen ouders vrijwillig een extraatje geven en dragen ook bedrijven hun steentje bij om ervoor te zorgen dat elk kind minstens één volwaardige maaltijd krijgt op school. Dat project ging in Gent van start, maar is nu ook in andere steden uitgerold.

