Gentse ring volgende week stukje afgesloten door dringende werken: “Grote verkeershinder verwacht”

Gent Al 14 wagens in beslag genomen na ‘knalpot­ter­reur’ in Gent: “Het is bijzonder irritant”

Sinds vorige zomer zijn in Gent 14 wagens in beslag genomen in strijd tegen knalpotterreur in Gent. Dat meldt burgemeester Matthias De Clercq. Buurtbewoners startten onlangs nog een petitie om het probleem aan te kaarten.

17 augustus