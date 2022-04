Gentse reisorganisatie geeft gratis reizen weg naar Marokko: “De kers op de taart: kamperen in de woestijn”

GentAltijd al naar Marokko willen reizen? Dan is dit je kans. De Gentse reisorganisatie Bunkhouse geeft drie tickets weg als onderdeel van een groepsreis. De eerste drie inschrijvingen mogen gratis en voor niets genieten van het beste wat het land te bieden heeft. Met een overnachting in de woestijn als kers op de taart.

Zet je maar al schrap, want maandag zal het spannen worden. Om 10 uur worden de inschrijvingen opengesteld voor een groepsreis naar Marokko voor twintigers en dertigers. De eerste drie ingeschrevenen mogen gratis en voor niets mee. “Met deze stunt willen we onze naambekendheid wat vergroten”, zegt Roselien Wille van Bunkhouse. “Vroeger waren we onderdeel van Zuiderhuis Jongerenreizen, maar sinds oktober 2019 staan we daar los van.”

De groepsreis gaat door van 8 tot 17 mei. In die tien dagen zie je het beste van Marokko, volgens Roselien. “Zo ontdekken we een mix aan onvergetelijke landschappen, het bruisende Marrakesh en de gezellige kashba’s aan de voet van het Atlasgebergte. Daarnaast reizen we langs echte woestijndorpen en oases, waar het dagelijkse leven toch danig verschilt. Als kers op de taart trekken we drie dagen door de zandduinen van de Sahara en kamperen we onder de sterrenhemel.”

Inschrijven kan enkel via de website van Bunkkhouse. Val je buiten de top drie maar haal je de top zes, dan hoef je maar 50 procent van de reis te betalen. Dan is er nog plaats voor vier deelnemers, zij betalen de volle pot: 1250 euro. Houd zeker ook de sociale media van Bunkhouse in de gaten, want er zullen nog stunts volgen.