Gentse Post Hotel behoort bij de 500 beste hotels ter wereld: “We zien het als onze missie om gasten gelukkig te maken”

Gent Bekend graffiti­werk in Gents centrum voorlopig gered: “Roa is inmiddels wereldbe­roemd”

Gidsen houden er steevast halt, en volgens kenners is het één van de belangrijkste werken in Gent. Maar toch dreigde de graffitischildering aan de Ketelvest te verdwijnen. Een projectontwikkelaar had er grootste plannen. Al zitten die -door omstandigheden- even in de koelkast. “Een samenwerking tussen Roa, Bué en Resto. Dat is een uniek tijdsdocument”, zegt expert Rick Molyneux.

12 juni