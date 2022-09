Gentse politie spreekt van geslaagde Student Kick-Off, ondanks enkele kleine incidenten: “Vier arrestaties en 71 wildplassers”

Gent Straten vol fietsers en frietjes stekken op elk uur van de dag: Gentse studenten­buurt komt weer tot leven

Het is weer zoeken naar een plaatsje om je fiets te parkeren aan de Blandijnberg, de spaghetti gaat weer vlot over de toog in De Brug en verderop eten studenten gretig frietjes. Het is duidelijk: de studentenbuurt komt weer tot leven.

27 september