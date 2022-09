Gentse politie speelt hoofdrol in nieuw seizoen van ‘Alloo bij de verkeerspolitie’

De voorbije jaren zat Luc Alloo in het zog van de federale wegpolitie, maar dit seizoen volgt hij de Gentse verkeerspolitie met een cameraploeg. Zo rijdt hij mee met anonieme patrouilles, met politiemotards die snel om het even waar in Gent kunnen zijn én met de fietsbrigade die waakt over de verkeersveiligheid in het stadscentrum. Tijdens de eerste aflevering was onder meer te zien hoe een chauffeur zich aan de werken in Oostakker laat verleiden om een verbodsbord te negeren om aan een ellenlange omleiding te ontsnappen. Hij heeft onmiddellijk een boete van 174 euro aan zijn been.