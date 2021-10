Gentse politie opent loket voor aangiftes van haatmisdrijven: “Drempel verlagen om contact op te nemen met politie”

De Gentse politie zal vanaf oktober slachtoffers van haatmisdrijven zoals homofoob geweld of racisme kunnen helpen via een apart onthaal. Dat is volgens hen nodig, omdat slachtoffers tot op vandaag onvoldoende de weg vinden naar de politie. “De redenen daarvoor zijn divers, zoals een gebrek aan vertrouwen in de politie, schrik voor represailles of onvoldoende kennis over de mogelijkheden tot aangifte en het verdere verloop van een onderzoek”, klinkt het bij de politie.

Laagdrempelige manier

Met dit loket willen ze de slachtoffers de kans geven om op een laagdrempelige manier aangifte te doen. “De eerste contacten met politie verlopen discreet, de aangiftes gebeuren in een rustige omgeving en de politiemedewerker heeft de tijd om het slachtoffer uitgebreid in te lichten over de opties en het verder verloop van het onderzoek.” In eerste instantie zal de Gentse politie zich op slachtoffers van haatmisdrijven in Gent focussen. Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) juicht het initiatief toe. “Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in onze stad. We zijn allemaal anders, maar allemaal Gentenaars. Haatmisdrijven horen hier dan ook niet thuis. Het is belangrijk dat slachtoffers op een laagdrempelige manier en in een vertrouwensvolle omgeving aangifte kunnen doen van haatmisdrijven. Zo kan de politie dit fenomeen ook verder bekampen.”

Speciaal opgeleide politiemedewerkers

Wie aangifte komt doen, wordt meteen geholpen door één van de tien politiemedewerkers die een extra opleiding hebben gekregen van Unia. “Het is belangrijk dat vanaf het eerste contact met de politie het slachtoffer correct geïnformeerd wordt. De vorming stelt hen in staat om bij het verhoor van het slachtoffer gerichte vragen te stellen, zodat het onderzoek naar de daders op een vlotte manier kan gestart worden.” Dat beaamt ook Els Keytsman van Unia. “Het nieuwe loket van de Gentse politie is een zeer belangrijke stap in een betere omkadering van slachtoffers van haatmisdrijven. De politie wil slachtoffers op een veilige en laagdrempelige manier ondersteunen in de rapportering van dergelijke gebeurtenissen en dat kan Unia alleen maar toejuichen. Het zijn immers deze inspanningen die de slachtoffers van haatmisdrijven beter beschermen en meer gerechtigheid garanderen. Het initiatief beantwoordt tevens aan de aanbevelingen die Unia en het Europese Fundamental Rights Agency formuleerden in recente onderzoeken en publicaties.”

Indien je zelf slachtoffer bent van een haatmisdrijf, kan je een afspraak maken via de knop #nohatecrime op de website van Politie Gent. “Dit proefproject sluit perfect aan bij onze lange traditie van aandacht voor de strijd tegen haatmisdrijven. Ons meldpunt homo- en transfobie blijft ook bestaan”, aldus de Gentse politie.