Gentse politie handelt correct, maar geeft te weinig spontaan uitleg over de reden van controle, zo zegt onderzoek

Moeder vermoorde Raul en haar ex-vriend worden donderdag met elkaar geconfron­teerd

In het onderzoek naar de dood van de Roemeense jongen Raul (9) in Gent vindt donderdag de confrontatie plaats tussen de moeder van de jongen en haar ex-vriend. Dat werd vernomen bij bronnen dicht bij het onderzoek. Beide verdachten wezen in hun verklaringen naar elkaar als verantwoordelijke voor de dood van het kind, maar de speurders hopen op een doorbraak na herverhoor van de zus van Raul.