Gentse politie geeft steeds meer preventie-advies, nu ook voor ‘cyber-crimes’. “Voorkomen is beter dan genezen”

Preventie-advies voor woninginbraken, dat deed de Gentse politie al langer. Dat gebeurt sowieso bij mensen waar een inbraak gepleegd werd, maar dan zijn ze eigenlijk te laat. Ook in buurten waar een inbrakenplaag heerst, gaat de politie preventief langs bij de bewoners. Zijn die niet thuis, dan krijgen ze een briefje in de bus. Dat consequent aanbellen in buurten die geteisterd worden door inbraken, zorgt ervoor dat mensen nadien effectief contact opnemen voor een gratis en grondig nazicht van de woning, waarbij concrete tips worden gegeven voor een beter beveiliging. Ten slotte geeft de politie ook voordrachten rond het thema, bij verenigingen of in wijkcentra, vaak op uitnodiging. Tussen januari en september dit jaar werden 473 woningen gescreend, en ook nog eens 34 andere gebouwen, waaronder scholen en winkels. 307 keer werd advies gegeven na een inbraak, en er werd preventief aangebeld bij 1.352 huizen. Uiteraard ging daarbij niet iedereen op het aanbod in.

Sinds september 2021 wordt ook cybercrime-advies gegeven. Steeds meer proberen dieven immers via phising, valse mails of valse whatsapp-berichten geld af te troggelen van mensen, en steeds meer lukt dat ook. “Het zijn al lang niet meer allemaal mails vol schrijffouten die worden verstuurd, sommigen zien er écht heel geloofwaardig uit", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. Sinds vorig jaar krijgt elk slachtoffer van cybercrime het aanbod van de politie om advies te krijgen over verdachte mails, of hoe veilig omgaan met internet en sociale media. Een vuistregel daarbij is vaak: als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het doorgaans ook niet waar. We proberen ook via onze eigen sociale media preventietips te geven, en geven uiteraard ook graag cybercrime-advies op aanvraag. Tussen januari en september werd al 267 keer zo’n cybercrime-advies gegeven, uiteraard ook gratis. Wie ook interesse heeft, kan daarvoor contact opnemen met de preventiedienst, op 09/266 65 90 of preventie.gent@police.belgium.eu.