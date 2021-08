Gentse politie brengt bezoekje aan Club Brugge-fan die tijdens AA Gent-Club Brugge tussen thuissupporters zou gaan zitten

Voetbal beker van België Mathias Wyngaert (RC Gent): “Er zat meer in, we zijn ontgoo­cheld en fier tegelijk”

29 augustus RC Gent hoopte om in de Croky Cup een duel tegen een eersteklasser te mogen spelen. Knokke besliste er anders over. Al had de kustploeg meer dan de handen vol aan een gretig en goed voetballend RC Gent. De Ratjes sleepten verlengingen uit de brand, maar in de slotminuut haalde Knokke via een licht toegekende strafschop zijn slag thuis. Doelman Mathias Wyngaert verving tijdens de verlengingen de licht geblesseerde Bryan Londot. Hij vond dat Gent beter verdiende.