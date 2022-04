Gentse organiseert Belgian Fashion Week: “We verwachten ook koninklijk bezoek”

GentModeliefhebbers, leg je outfit maar al klaar, want over enkele weken is het zover. Dan gaat de Belgian Fashion Week van start in het Gentse operagebouw. Niet meer dan honderd bezoekers zullen de modeshow kunnen mee volgen, dus rep je voor een ticket. Prinses Delphine kon het hare alvast bemachtigen.

In Parijs, Milaan, Londen en New York organiseren ze al jaren modeweken. Modeliefhebbers van over heel de wereld komen dan samen om de nieuwe collecties te zien van de grote modehuizen. Eind 2020 organiseerde Emmalyne Rose, een Gentse ontwerpster, een allereerste Belgian Fashion Week. Online wel, doordat het middenin de tweede lockdown viel, en voor een dag in plaats van een week. Een succes, waarop de dertiger meteen een vervolg inplande voor het jaar erna. Maar dat was zonder de vierde golf gerekend. Dus stelde Rose de tweede Belgian Fashion Week uit naar 21 mei 2022.

Van de honderd tickets, is bijna de helft verkocht. “Het gaat snel”, zegt Ellen Van den Branden, rechterhand van Rose. “Wie een gouden ticket heeft, is welkom vanaf 13 uur voor een receptie. Om 14 uur gaan we van start met de show. Daar zullen vooral Belgische ontwerpers die tot nu toe onder de radar bleven hun collectie tonen, maar we verwachten ook koninklijk bezoek.” Niemand minder dan prinses Delphine zal aanwezig zijn, om een glaasje bubbels te delen met de gasten en haar eigen collectie te tonen.

Buitenbeentjes

Een van de speerpunten van de Belgian Fashion Week is diversiteit. Rose en haar team wilden meer dan alleen ‘reguliere modellen’ op de rode loper. “Daarom hebben we ook grotere, kleinere, vollere modellen aangesproken. Modellen met tatoeages, piercings, een bijzondere haarkleur, die anders enkel gevraagd worden voor een niche shoot. We zijn dan ook heel blij met prinses Delphine als ambassadrice. Zij is ook altijd een buitenbeentje geweest.”

Een gewoon ticket kost 50, een gouden ticket 80 euro. Bestellen kan via de website.

