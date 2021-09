Gentse naaktfietser (47) riskeert jaar cel: “Ik zie het leven door een andere bril”

Gentbrugge Brandweer rukt uit voor ontvlamde wasmand in Gentbrugge

8 september In de Kerkstraat in Gentbrugge is dinsdagavond een brand ontstaan in een loods. Een wasmand gevuld met handdoeken was spontaan beginnen branden. De brandweer had aanvankelijk moeite met het vinden van de brandhaard, maar kon het vuur uiteindelijk toch snel doven.