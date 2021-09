Gentse naaktfietser (47) hoeft niet naar de cel: “Ik wilde dat eens uitgeprobeerd hebben”

Gent Peter Goes fileert de zon in zijn nieuwste werk. “Ik wist hier vooraf helemaal niks over”

22 september Een wetenschappelijk verantwoord prentenboek waar je niet op uitgekeken geraakt. Dat is - kort samengevat - De Zon van Peter Goes. Het is zijn vijfde werk in een succesvolle reeks, het eerst werd intussen in 24 talen uitgegeven. Aan De Zon heeft hij een jaar gewerkt.