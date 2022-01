Gentse man (34) krijgt 18 maanden cel met uitstel: “Hij greep vrouw die hem onderdak bood bij de keel gooide keukenraam stuk met pot appelmoes”

De beklaagde, een 34-jarige Gentse man, was in het najaar van 2021 op zoek naar een tijdelijke verblijfplaats. Een kennis van hem toonde haar goed hart en nam hem in huis, maar dat beklaagde ze zich niet veel later. De man, die te kampen heeft met een alcohol- en drugproblematiek, werd agressief en takelde haar toe, in het bijzijn van haar minderjarige kinderen.

Pot appelmoes

Dat gebeurde op 24 september van vorig jaar in de Ottergemsesteenweg. “Hij was misnoegd over de leefomstandigheden en werd agressief tegenover het slachtoffer”, schetst het openbaar ministerie. “Hij duwde de televisie omver en gooide een keukenraam aan diggelen met een pot appelmoes. Hij ging echter ook over tot fysiek geweld en greep de vrouw bij de keel, in het bijzijn van haar minderjarige kinderen.” De vrouw vluchtte naar buiten, maar ook buiten greep de man haar nog eens bij de keel.

Gelijkaardige feiten

Op 30 november ging het nog eens fout, deze keer met een ex-partner van hem. “Op die dag was u veroordeeld tot een celstraf wegens gelijkaardige feiten en bracht u nogmaals slagen toe aan uw toenmalige partner”, zei het openbaar ministerie vol ongeloof. “Het is duidelijk dat u zich van weinig zaken iets aantrekt.” Tenslotte wordt de man ook vervolgd wegens misbruik van vertrouwen, omdat hij bleef rondrijden met een vervangwagen van de garage alsof het zijn wagen was, en weigerde het voertuig terug te brengen.

Over de eerste feiten zei de man het volgende: “Ik heb een alcoholprobleem, maar de vrouw waar ik woonde was jaloers op mij tot en met en wilde mij kapot maken. Ze kon het niet verkroppen dat ik terug was bij mijn ex. Ik heb haar niet bij de keel gegrepen.” Over de tweede feiten was het voor de beklaagde duidelijk dat hij zijn ex-partner geen pijn wilde doen. “Ik heb haar geslagen met mijn linker vuist, maar ik ben rechtshandig.” De rechter legde de man maandagochtend een celstraf van 18 maanden met probatieuitstel en een boete van 400 euro op.