Gentse loopclub schenkt 3.000 euro aan UZ Kankerfonds

Gent RESTOTIP: Pulpo by l'Autre Vie, zuiders genieten langs de Kortrijkse­steen­weg

Nu de dagen beginnen te korten en de bomen langzaam hun bladeren verliezen, is een bezoekje aan een zuiders restaurant altijd een goede remedie tegen de herfstblues. We maakten daarom onze opwachting in Pulpo op de Kortrijksesteenweg. Wat we voorgeschoteld kregen waren gerechten die ons terug katapulteerden naar onze laatste reis naar Zuid-Europa. ¡Somos grandes fans!

28 oktober