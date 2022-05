Gentse likeurmaker Or’Lys viert tweede verjaardag met nieuwe gin met verrassende kruiden

Het eindresultaat is opvallend afgerond, voor het kruidenbommetje dat de gin van Or’Lys eigenlijk is. Eucalyptus, saffraan, mirre: geen alledaagse combinatie. Maar piloot annex gastronoom Frederik Dewitte is niet aan zijn proefstuk toe: op twee jaar tijd bracht hij met Or’Lys drie likeuren uit. De eerste Or’Lys Herbal Orange, een digestief, kan je in een aantal toprestaurants vinden en ook zijn Red Vermouth vindt vlot ingang in de streek. Dat de originele likeur naar de Leie vernoemd is en zowat 11 kruiden in een fles duwt, helpt de zaak een stuk vooruit.