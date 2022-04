Gentse levensbeschouwingen herdenken slachtoffers coronapandemie onder Stadshal

HOCKEY Vrouwen van Gantoise bij beste vier van Europa: “Doel is bereikt, nu vooral genieten tegen Den Bosch”

Missie geslaagd voor de hockeysters van Gantoise op de Euro Hockey League in Amstelveen. In de kwartfinale werd met 2-1 tegen het Engelse Surbiton gewonnen, morgen wacht titelverdediger Den Bosch in de halve finale. “Het is een geweldige ervaring om in het Wagener Stadion te mogen spelen”, aldus Anne-Sophie Vanden Borre.

