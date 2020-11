Gentse leerkracht (31) bespiedt medevrijwilligster op taalkamp met spionagecamera

GentOp een taalkamp in de zomer van 2018 installeerde J.C. (31) een spionagecamera in de kleedkamer van een vrouwelijke medevrijwilligster, om op die manier beelden te maken van haar terwijl ze zich aan het omkleden was. Dat bekende de man donderdagmiddag in de Gentse rechtbank. De man is momenteel aan het werk als leerkracht in Gent. Hij heeft zijn school nog niet op de hoogte gebracht van de feiten, aangezien “het taalkamp losstond van de job”.