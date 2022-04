Gentse lachcoach wil wereldrecord neerzetten: “Met zoveel mogelijk nationaliteiten samen lachen”

Geert Van De Vijver is al 16 jaar professioneel lachcoach, hij volgde zelf een opleiding in de lachschool in Parijs. Sinds dan gaat hij langs op evenementen en teambuildings om samen met het publiek te lachen en zo stress weg te nemen. Op 1 mei organiseert de Gentenaar een gratis lachsessie in de Zebrastraat in Gent. Speciaal voor de Internationale dag van de Lach.