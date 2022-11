Gentse KU Leuven-studenten winnen prijs voor ‘Internet of Things in een rugzak’

GENTHet project ‘IoT with a Soft Touch’ van KU Leuven - Gent is bekroond door de toonaangevende internationale ingenieursorganisatie IEEE. Met een ‘IoT-rugzak’ maakt de onderzoeksgroep Draadloze en Mobiele Communicatie (Dramco) van de Gentse campus van KU Leuven jongeren in het secundair onderwijs warm voor de wereld van het Internet of Things. Met het pakket kunnen leerlingen zelf bijvoorbeeld metingen doen van geluid of luchtkwaliteit in de klas of op de speelplaats en elektronische spelletjes ontwikkelen.

Het ‘Internet of Things’: techbedrijven hebben er intussen al decennia de mond van vol, maar wat is het nu eigenlijk? Denk aan een koelkast die weet wat er mist, je smartwatch of een tv waar je dingen mee kan bestellen. Als het geconnecteerd is, is het IoT. Maar zelfs jongeren die opgroeien in een wereld vol met IoT, weten nauwelijks hoe de magie erachter werkt. Het project van de KU Leuven moet hen daarbij helpen en daarom kregen ze van IEEE de bekroning.

Een vis in hoogtechnologisch water

“Aan de ene kant zie je dat de jongeren zich als een vis voelen in de hoogtechnologische wateren en er als de kippen bij zijn om de laatste snufjes te ontdekken”, zegt Professor Liesbet Van der Perre van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven in Gent. “De andere kant van de medaille is dat zelfs de leukste toepassingen er maar moeilijk in slagen om bij het jonge volk de nieuwsgierigheid op te wekken naar wat er allemaal achter schuilgaat, hoe het ontworpen en gemaakt wordt, en wie het allemaal bedenkt en bouwt: de ingenieurs. Hightech is zo vanzelfsprekend geworden als het dagelijks brood.”

“We moeten de technologie dus proberen koppelen aan hedendaagse thema’s die jongeren interesseren: onder andere sociaal contact, gezondheid, biodiversiteit, het klimaatprobleem en de levenskwaliteit. Op elk van deze terreinen heeft de technologie heel wat te bieden”, geeft professor Van der Perre aan. “Dat resulteerde in ons project ‘Internet of Things with a Soft Touch’. Met het woord ‘soft’ geven we enerzijds het wegnemen van barrières aan bij jongeren met weinig STEM-achtergrond. Anderzijds introduceren we IoT aan de hand van toepassingen in minder ‘harde’ industriële domeinen, zoals de gezondheidssector, zorg en bevordering van de levenskwaliteit.”

Leerlingen bepalen zelf wat ze meten

De rugzak bevat moederborden, geluids-en omgevingssensoren die hun data doorsturen naar een centrale controller, een gateway om data te capteren en een batterij die werkt op zonne-energie. Ook ingenieur Hanne Stas werkte mee aan de ontwikkeling: “Het pakket is bedoeld voor gebruik in de klas, maar wordt bewust niet aangeboden als bouwdoos met kant-en-klare handleiding. We willen namelijk dat de leerlingen zelf een probleem uit hun omgeving kunnen kiezen, dat ze creatief kunnen aanpakken met het IoT-instrumentarium.” Dat past meteen ook in de eindtermen rond onderzoekscompetenties: leerlingen moeten in het project zelf een onderzoeksvraag bepalen, zoals het meten van geluidsoverlast, lucht …, die ze dan aan de hand van het pakket zelf concreet uitwerken.

“Daarnaast knoopt het project aan bij de globale Sustainable Development Goals van de VN, de duurzaamheidsdoelstelligen. Bij de experimenten komen bijvoorbeeld de klimaatzaak, de problematiek van drinkbaar water en biodiversiteit aan bod. Bij onze doelgroep willen we de gelijkheid van kansen bevorderen, de genderproblematiek aanpakken en finaal de kwaliteit van het onderwijs bevorderen”, duidt Van der Perre.

Voor de ontwikkeling van het project kreeg de onderzoeksgroep Dramco de hulp van drie grote bedrijven: Materialise met het 3D-printen van het materiaal, Quicksand met advies rond de elektronica en Pilipili met het productontwerp-design.

