Gentse KU Leuven en Odisee-studenten speeddaten met bedrijven

Op stap in een filmdecor: ontdek de volkswij­ken van ‘Aanrijding in Moscou’

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van de Oscars, die maandag 13 maart werden uitgereikt. Zo wandel je in Gent door het decor van Vlaamse film ‘Aanrijding in Moscou’.