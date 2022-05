Gentse kliniek voor dieren met obesitas is razend succes: “Een hondendieet verschilt niet zo veel met een mensendieet”

Gent Nieuwe boekenwin­kel met café geopend aan Sleepstraat: “Ik zit hier heel graag, aan de rand van het centrum”

Gent heeft er een prachtig, nieuwe boekenwinkel met café bij. Helemaal anders dan de boekenwinkels die er al waren in de stad. In de stijlvolle houten rekken liggen boeken over queer thema’s en auteurs, zoals een roman van een non-binair auteur en een kinderboek over Black Lives Matter. “Boeken waar iedereen van kan genieten”, zegt zaakvoerder Eva zacht.

