Gentse katholieke basisschool stopt met zelf communies te organiseren: “We willen geen enkel kind opzij zetten, dat zou niet christelijk zijn”

“We volgen de richtlijnen van het bisdom”, zegt directeur Barbara Vervloet. “Enkele jaren geleden hebben ze ons gevraagd om communies en vormsels niet langer zelf te organiseren zodat zij hun parochianen meer konden betrekken. Scholen waren zeker niet verplicht om dat te doen, ze mochten zelf beslissen. Of ze dat doen hing af van de context natuurlijk: hoeveel leerlingen willen nog hun communie doen. In ons geval is dat amper de helft van de leerlingen, 30 op 60 ongeveer. Dus hebben we besloten om de eerste communies en vormsels over te laten aan de parochie. Ons plan was om een zachte landing te maken maar door corona is er een abrupt einde aan gekomen.”

Voor religieuze feestelijkheden binnen het liturgisch jaar - Pasen, kerstmis, lichtmis – zal de hele school wel nog naar de kerk gaan. De leerlingen zullen ook blijven leren over de betekenis achter communies: waar het brood en de hostie voor staan, over de weg van Jezus. Maar de sacramenten - de eerste communie en het vormsel – laat de school over aan de parochie. Wel zal de school nog vieringen organiseren op schaal waar de kernwaarden van de sacramenten worden meegeven: samen groeien naar volwassenheid en de ander erkennen. Zonder dat de kinderen beloven dat ze het leven van Jezus zullen volgen. “We zitten in een grootstedelijke context. Veel leerlingen willen hun communie niet meer doen of hebben een volgen andere religie dan het christendom. We willen niet blind zijn voor de realiteit en enkel vieringen organiseren waar slechts de helft van de leerlingen aan meedoet. We willen geen enkel kind opzij zetten, dat zou niet christelijk zijn. Door bredere vieringen kunnen we al onze leerlingen betrekken, kunnen ze allemaal samen op weg.”

Link behouden

Wat dan met kinderen die wel nog hun communie wel doen? Volgens Vervloet hebben de ouders van de kinderen die wel nog hun communie willen doen zich verzameld. Zij gaan samen contact opnemen met de pastoor. “Als school helpen we graag nog mee waar we kunnen. Als directie zal ik ook aanwezig zijn op de viering. We vinden het wel belangrijk om de link te behouden. Net zoals we het belangrijk vinden om onze leerlingen waarden en normen te blijven meegeven zodat ze een moreel kompas hebben in de samenleving. Maar het is belangrijk om te kijken naar hoe die samenleving eruitziet. Daarom is iedereen welkom bij ons, niet enkel kinderen die hun eerste communie doen. Dat is vandaag de dag ondenkbaar.”