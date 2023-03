Gentse juwelier schenkt Julie (29) nieuwe verlovingsring na artikel in HLN: “Het verhaal speelde dagen in mijn hoofd”

Hoeveel de ring exact heeft gekost, wil juwelier Julien De Maere (42) liever niet kwijt - “Da’s een geheim tussen Sam en mezelf.”- maar dat Sam Caerels (29) voor de verlovingsring van Julie Decrem (29) een groot deel van zijn spaargeld neertelde, staat vast. Het koppel is nu zeven jaar samen. Op 14 november 2021 vroeg Sam Julie ten huwelijk.

De trouw staat voor deze zomer gepland. Julie was er dan ook het hart van in toen ze begin februari thuiskwam na een looptochtje. “Ik had er een ronde van 11,5 kilometer op zitten langs de Schelde. Pas toen ik thuis neerplofte, merkte ik op dat mijn ring weg was. Ontelbare keren heb ik de route afgestapt, zonder resultaat.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Rechts in beeld de verlovingsring die Julie verloor na een looptochtje. © rv

Levensfilosofie

Het koppel deed hun verhaal op Facebook en die post werd honderden keren gedeeld. “Er boden zich zelfs mensen met metaaldetectoren aan, maar ook zij vonden onze ring niet terug. Triest, want los van het geld heeft hij een enorme emotionele waarde. Ik wou zou graag trouwen met mijn verlovingsring aan”, zegt Julie.

Quote Mijn collega’s zullen me misschien gek verklaren, maar dat deert me niet. Dit voelt gewoonweg juist aan Julien De Maere, Juwelier

Later verscheen de zoektocht naar de ring ook op HLN.BE. Daar las Julien De Maere het relaas. “Het verhaal heeft dagen in mijn hoofd gespeeld”, aldus de juwelier. “Ik had een goede klik met het koppel. Plots besefte ik dat ik iets moest doen. Ik heb Julie en Sam gebeld en hun een nieuwe gratis verlovingsring aangeboden.”

“Mijn collega’s zullen me misschien gek verklaren, maar dat deert me niet”, gaat De Maere verder. “Dit voelt gewoonweg juist aan. Een verlovingsring is het mooiste accessoire dat een vrouw van haar man kan krijgen. En wie nooit iets doet voor een ander, zal ook nooit iets krijgen. Dat is mijn levensfilosofie.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Dit is de looproute die Julie aflegde. Zoeken naar de ring loont nog steeds. © rv

Veiling

Zoeken naar de verloren ring kan trouwens nog steeds. “Hij is geelgoud met een diamant in het midden en kleine diamantjes errond”, verduidelijkt Julie. “Binnenin staat ‘Sam en Julie 14-11-2021’ gegraveerd.” Het koppel beloofde een vindersloon, dat is inmiddels geschrapt. In de plaats wacht er iets veel mooiers.

“Als de oude ring toch nog wordt gevonden, dan veilen we hem voor het goede doel”, zegt De Maere. “Ik hoef geen van de twee ringen terug krijgen. In Syrië en Turkije zijn er sinds de aardbeving mensen die het geld goed zouden kunnen gebruiken. Ik hoop dan ook dat de zoektocht niet wordt gestaakt.”

Sam en Julie houden hun ogen alvast open. En juwelier Julien? Die zijn ze eeuwig dankbaar. “Onze trouw staat gepland op 15 juli. Via deze weg alvast een berichtje aan Julien: zet de datum maar in jouw agenda. Je bent bij deze uitgenodigd voor ons trouwfeest (glimlacht).”

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.