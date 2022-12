Gentse juwelier die overvaller doodschoot, moet alsnog voor correctionele rechtbank verschijnen na beroep van nabestaanden

We schrijven zaterdag 7 juli 2018. Twee overvallers dringen de zaak van Moens in Oostakker binnen. Aanwezig in de winkel: Martine, de zus van Moens en hun 88-jarige vader Aimé. De indringers werken de familie tegen de grond. Ze zijn gewapend: één van hen drukt een kalasjnikov tegen het hoofd van de juwelier en zijn familie, de andere loopt met een pistool rond in de zaak en plundert de etalage. Uiteindelijk roven ze een half miljoen euro aan juwelen uit de winkel. Wanneer ze op de vlucht slaan met hun brommer, zet de juwelier de achtervolging in. Ook hij heeft een vuurwapen, vergund. Drie kogels worden gelost, één is raak. De gewonde overvaller, een man van 23 jaar, sukkelt nog enkele minuten achteraan op de scooter van zijn partner. Twee kilometer verder smakt hij tegen de grond. De kogel is zijn rug is hem fataal geworden, zijn partner verdwijnt met de noorderzon.

Doodslag?

Al vier lang lang is de juwelier in het vizier van justitie. In juli 2018 stelde de onderzoeksrechter hem in verdenking van doodslag. Daar staan celstraffen op tot 30 jaar cel. De gestolen juwelen werden nooit teruggevonden, de tweede overvaller (36) wel. Hij ontkende alles, maar werd in 2020 veroordeeld tot acht jaar cel. In juni 2022 volgde de bevrijdende beslissing voor de juwelier. Het dossier kwam voor de raadkamer - één van de laatste haltes voor de rechtbank - maar die besliste dat Moens niet gestraft moet worden. Een buitenvervolgingstelling dus. Het onderzoeksgerecht volgde met zijn beslissing het pleidooi van Walter Van Steenbrugge, advocaat van Moens. Hij stelde dat zijn cliënt handelde vanuit een ‘onweerstaanbare drang’. In mensentaal: hij was tijdens de gewelddadige overval volledig de controle kwijt over zijn daden. Het bekende artikel 71 dus, waarmee ook Jef Vermassen al veel vrijspraken boekte voor assisen.