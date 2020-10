Gentse hotelier reageert op verstrengde maatregelen: “Wij staan voor de ‘Ho’ in horeca, maar worden als buitenaards behandeld”

GentDe cafés en restaurants moeten dicht en krijgen ondersteuning, de hotels blijven in de kou staan. Rudy De Wit, hoteluitbater en voorzitter van Gent Hotels vzw, geeft op Facebook uiting aan zijn gevoelens van frustratie. “Als ‘ho’ staan we als eerste in het woord ‘horeca’, maar we worden behandeld als buitenaards.”

Niet alleen voor de cafés en restaurants, ook voor de hotels breken weer barre tijden aan. De Wit, uitbater van het Parkhotel aan Sint-Anna, voelt mee met het lot van cafés en restaurants, en beseft dat een tweede sluiting voor veel zaken het einde kan betekenen. “Toch is er voor hen een lichtpuntje: zij kunnen een beroep doen op een financiële ondersteuning. De hotelsector gaat echter een zwarte periode tegemoet. Als ‘ho’ staan we als eerste in het woord ‘horeca’, maar we worden behandeld als buitenaards.”

Geen financiële compensatie

De Wit verwijst naar het feit dat de hotels open mogen blijven, maar geen klanten hebben én geen compensatie krijgen. “Omdat wij niet verplicht zijn om te sluiten kunnen wij geen aanspraak maken op financiële tegemoetkomingen, wat een echte schande is van onze beleidsmensen in Brussel. En de bars en restaurants in de hotels moeten ook de deuren sluiten.”

De Wit geeft aan dat de hotelsector veel moeite heeft gedaan om klanten veilig te ontvangen en van Gent te laten genieten. “Samen met de dienst Toerisme hebben we ook veel werk in promotie gestoken. Nu moeten we alles weer on hold zetten.”

Handhaving maatregelen ontoereikend

De Wit spreekt de Stad Gent en sommige uitbaters aan op hun verantwoordelijkheid: “De handhaving van de coronamaatregelen op lokaal niveau was ontoereikend. De Stad Gent liet toe om meer terrassen open te stellen, maar van afstand was geen sprake. Sommige uitbaters moeten zichzelf de vraag stellen waarom zij de maatregelen niet gevolgd hebben. In de Overpoort zaten studenten als mieren op elkaar en mochten ze naakt door de straat lopen, en dit in ernstige tijden. Bij Sint Jacobs en op de Vlasmarkt moesten voetgangers de straat op omdat er geen plaats was om tussen de tafels te lopen: geen enkel tafeltje stond op 1,5 meter. En zo zijn er veel voorbeelden.”

Tot slot hoopt De Wit dat “iedereen van ons die de maatregelen wel opgevolgd heeft, de moed en moraal heeft om door te gaan”.