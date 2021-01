Gentse horeca reageert op ‘bromfietsverbod’: “Waarom nu, in zo’n crisis? Laat ons aub eerst herstellen van deze coronaklap”

VOLLEYBAL NATIONALE 2 Luc Engelschen­schilt (Volley Oudenaarde) ziet twijfel de kop opsteken: “We zitten met te veel vraagte­kens”

29 januari Nadat vorige week bekendgemaakt werd dat de volleybalcompetitie geen herstart zou nemen, moeten de clubs uitkienen hoe het voort moet de komende periode. Kan er binnenkort nog getraind worden en wat kunnen we het volgend jaar doen? “We blijven allemaal in het ongewisse”, verklaart Luc Engelschenschilt, trainer-coach van D’Hondt Volley Oudenaarde. “De twijfel sluipt in de sport.”