Gentse haven ontvangt opnieuw graanschip uit Oekraïne én dat is niet onbelangrijk

Gent Nieuwe duwbak van recyclage­be­drijf Galloo Gent haalt 12.000 vrachtwa­gens per jaar van de stadsring

Recyclagebedrijf Galloo in de Gentse haven heeft een nieuwe ‘duwbak’ aangekocht. Met zo'n duwbak wordt schroot over de binnenwateren getransporteerd, en niet meer over de weg. De Galloo II geeft het duurzaam transport van het bedrijf dus een extra boost.

5 september