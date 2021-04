Gentse groendienst schakelt Ardeens trekpaard in: “Het maakt amper lawaai en is nog eens ecologisch ook”

GentIn het bos De Zandbergen in Wondelgem zijn wandelaars vrijdag verrast door een bijzonder zicht. Bavo Meytens (36) uit Zingem was er de hele dag aan het werk met zijn trekpaard Glorieux. Om de struiken en het groen te sparen, versleurde hij enkele boomstammen op wel erg artisanale wijze.

Eerder deze week legde de groendienst enkele bomen plat in De Zandbergen in Wondelgem, maar die konden niet met machines versleept worden. Het bos zou hierdoor te veel schade oplopen en daarom schakelde de groendienst van de Stad Gent Bavo Meytens (36) in. Samen met zijn trekpaard Glorieux - roepnaam ‘Glor’- was hij van acht uur ‘s morgens in de weer voor een stevige klus.

“De bomen lagen te veel samen op één plaats”, zegt Bavo. “De stad wil ze echter natuurlijk laten afbreken en daarom moesten ze wat verspreid worden. Voor dat soort werk zijn boerenpaarden uitermate geschikt. Ze zijn bijzonder sterk en kunnen heel wat gewicht versleuren.”

Typisch Vlaamse traditie

Glorieux is een Ardeens trekpaard. Die zijn iets kleiner dan de Brabantse variant en de vacht is eerder bruinachtig in plaats van ros. Bavo heeft het dier al drie jaar. Hij leerde het aan om in de bossen te werken. “Zoals je ziet heb ik niet twee, maar slechts één teugel. Dat is een typisch Vlaamse traditie. Op die manier had de boer steeds één hand vrij om te werken op het land. Trek je één keer stevig aan de teugel, dan gaat het paard naar links. Met verschillende kleine rukjes gaat het naar rechts. Om het te laten stoppen, roep je gewoon luid ‘how’.”

“Veel verdien ik niet met dit soort klussen", sluit Bavo af. “Ik werk als gebouwenbeheerder voor de onderwijsdienst van de Stad Gent en doe dit voor mijn plezier. Via via kwam de groendienst bij mij terecht. Het is de eerste keer dat ze me aanspraken, maar hopelijk mag ik het vaker doen. Deze manier van werken is het beste bewijs dat je niet overal een machine voor nodig hebt. Een paard maakt amper lawaai en is ook nog eens ecologisch. Een win-win, noem ik dat.”

Volledig scherm Bavo Meytens (36) met zijn Ardeens trekpaard Glorieux. © Wannes Nimmegeers

