Gentse gevangenis vreest corona-uitbraak na positieve test bij 9 gedetineerden: Nieuwewandeling laat testbus komen

Gentbrugge/De Pinte Kop-staartaan­rij­ding tussen twee vrachtwa­gens op E17 in Gentbrugge, file loopt op tot in De Pinte

16 april Op het viaduct van de E17 in Gentbrugge heeft donderdagnamiddag een kop-staartaanrijding plaatsgevonden tussen twee vrachtwagens. Er vielen geen gewonden, maar de tweede vrachtwagen moest wel getakeld worden. De rechterrijstrook is versperd, er staat een file tot in De Pinte.