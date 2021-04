Gentse gevangenis vreest corona-uitbraak na positieve test 9 gedetineerden: Nieuwewandeling laat testbus komen

Oostakker Oplossing in de maak voor verkeerssi­tu­a­tie in Oostakker? “De bal ligt nu in uw kamp, meneer Watteeuw”

15 april Nog steeds doet de verkeerssituatie in Wittewalle in Oostakker stof opwaaien. Gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem (N-VA) eist dat er snel iets aan de verkeersveiligheid in de straat wordt gedaan, enkele weken nadat verschillende mensen er van de baan werden gereden. “Wat is het volgende? Een dode?”, vraagt ze zich cynisch af. Schepen Filip Watteeuw (Groen) belooft op korte termijn de situatie te evalueren.