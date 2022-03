Gentse gevangene steekt kledij in brand in eigen cel: “Hij werd intussen overgebracht naar een beveiligde cel”

Gent Gentse bakkerijke­ten ‘redt’ al 100.000 maaltijden van de vuilnisbak

Een verrassingspakket van Bakkerij Aernoudt: je weet natuurlijk niet wat er op voorhand in zit, maar trouwe gebruikers van Too Good To Go zweren bij het concept. De Deense app laat winkels hun onverkochte producten die nog niet over datum zijn, aanbieden aan een soldenprijsje. Met succes: in totaal zijn er zo al 100 miljoen pakketten van de vuilnisbelt gered.

15:38