Gentse flitsmarathon is (jammer genoeg) een succes: snelheidsduivel rijdt met 156 km per uur op R4

Dure onderhouds­kos­ten voor je ventilatie­sys­teem of zonnepane­len? Deze zaken kan je perfect zelf doen

Het onderhoud van de technische installaties in je woning is niet alleen wettelijk verplicht, maar ook nodig om optimaal te blijven presteren én je veiligheid te garanderen. Wat is nu precies de onderhoudsfrequentie per toestel? Kan je dat onderhoud bovendien zelf doen of heb je de tussenkomst van een erkend technicus nodig? Bouwsite Livios geeft een overzicht.

