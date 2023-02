Gentse flikken zetten voor het eerst drone in tijdens optocht van Extinction Rebellion: “Om betogers te volgen, niet om hen te identificeren”

De Gentse flikken bereiden zich voor op een grote betoging die vermoedelijk zaterdag zal plaatsvinden in Gent. Omdat ze nauwelijks info hebben over wat en waar, geen contact hebben met de organisatie en in het buitenland hallucinante taferelen zagen, is het alle hens aan dek. Daarom zal ook voor het eerst een drone met camera’s worden ingezet. Maar die moest Gent wel eerst gaan zoeken in de buurt...