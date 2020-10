Gentse flikken hebben handen vol: 4 lockdownfeestjes stilgelegd, 75 cafégangers krijgen boete, 9 uitbaters op de bon

Gent Politie moet verschil­len­de (lockdown)feestjes stilleggen in Gent

12:08 Waar het zaterdagavond opvallend braaf en rustig bleef, en de meeste cafégangers netjes op tijd naar huis vertrokken, was dat zondagavond wel even anders. De politie moest verschillende keren tussenkomen om illegale feestjes stil te leggen. Omstreeks 00.45 was dat het geval in café Morris in Klein Turkije, nog geen uur later stonden ze aan café Damberd op de Korenmarkt. Daar ging het strikt genomen om geluidsoverlast, en niet over een ‘lockdownfeestje’.