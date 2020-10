Gentse flikken hebben handen vol: 4 lockdownfeestjes stilgelegd, 75 burgers krijgen boete, 9 uitbaters op de bon

Lockdownfeestjes

Het afgelopen weekend werden vier lockdownfeestjes stilgelegd, waarvan twee in cafés. Ook de komende dagen zal er ingezet worden op een sterke handhaving van de maatregelen. De politie hoopt op die manier dat burgers zich hiernaar zullen schikken. “De horeca heeft, op enkele uitzonderingen na, de maatregelen goed opgevolgd waarvoor onze dank”, klinkt het bij de Gentse politie. Toch moest de politie na sluitingstijd alles stilleggen in twee cafés. Omstreeks 00.45 was dat het geval in café Morris in Klein Turkije, nog geen uur later was café Damberd op de Korenmarkt aan de beurt.