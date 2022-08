Gentse flikken doen ‘carpool karaoke’ met jongeren: “Moeten we nog doen”

Wie nog nooit een filmpje heeft gezien van ‘carpool karaoke’, heeft onder een steen geleefd de afgelopen jaren. Voor hen toch nog een korte samenvatting: in de filmpjes brengt James Cordon beroemdheden zoals Adele of Harry Styles al zingend naar hun bestemming. De video’s zijn zodanig goed bekeken, dat de Gentse flikken besloten om hun eigen versie te maken: ‘combi karaoke’. Als onderdeel van de serie ‘Framed’ die onlangs gelanceerd werd.

In het filmpje zie je hoe Chris – al vier jaar flik – Maxime en Danny, twee Gentse jongeren, oppikt van de bushalte met zijn combi. Samen zingen ze ‘Old Town Road’ en ‘Scream and Shout’, maar ze babbelen ook ronduit. “Ik moet eerlijk zeggen, ik had nooit verwacht dat ik met een politieman in een combi zou zingen en dansen”, zegt Danny op een bepaald moment. “Moeten we nog doen”, glundert Chris. Dat maakt meteen duidelijk waar deze aflevering – net zoals de andere – over gaat: de afstand tussen Gentse jongeren en flikken verkleinen.