Gentse flikken danken Marokkaanse Gentenaars voor sfeervol volksfeest

IKEA Gent laat automati­sche drones los in magazijn: “Personeel moet zo niet meer manueel tellen”

In IKEA Sint-Denijs-Westrem wordt de stock binnenkort opgenomen door drones, in plaats van het personeel. Die drones vliegen automatisch door het magazijn en scannen de producten, een werkje dat normaal drie maanden in beslag neemt. Het is een primeurtje voor België.

26 november