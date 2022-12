Gentse Flikken beboeten twee bommetjesgooiers tijdens kerstweekend

Gent Stephanie (36) en Pedro (35) genieten van kerstlunch in Gents hotel: “Sparen was in 2022 géén optie”

In het NH Hotel in hartje Gent hebben zo’n honderd kansarme kinderen samen met hun ouders genoten van een kerstlunch. Want vergeet niet: ook vandaag leven nog steeds 42.000 Gentenaars in armoede. “Elk jaar besef ik hoe geprivilegieerd ik ben”, zegt vrijwilliger Tony Martens.

