Gentse Fietsambassade zoekt ongebruikte fietsen voor Oekraïense vluchtelingen

Via de actie #fietsvrij, die overal in Vlaanderen loopt, worden fietsen ingezameld voor Oekraïense -en andere- vluchtelingen. Zij hebben vaak geen toegang tot een betaalbaar vervoersmiddel. Ook fietsen die niet langer te herstellen zijn, mogen afgezet worden. Medewerkers demonteren het stalen ros en hergebruiken in dat geval de onderdelen. Een lijst met alle inzamelpunten vind je via www.fietsvrij.be.