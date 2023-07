GENTSE FEESTEN PRAKTISCH. Hoe geraak ik er, hoe koop ik drank, wat mag wel en niet en wat als ik een probleem heb?

De Gentse Feesten 2023 ‘for dummies’, of om uw kennis van zaken even op te frissen na een jaar Gentse Feesten-detox. Alles wat u moet weten over de Feesten, vindt u hier. Van de meest praktische zaken tot de inside info voor ingewijden. Zo bent u er zéker klaar voor.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoe geraak ik er?

Het antwoord hierop is altijd: te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Er zijn verschillende extra - al dan niet bewaakte - fietsenstallingen overal rond de Feestenzone. Er zijn ook extra taxistandplaatsen, onder meer aan de Ottogracht, voor wie met een pint te veel op toch veilig naar huis wil, of voor wie de laatste bus gemist heeft.

Rijdt De Lijn tijdens de Feesten?

Ja, maar niet zoals anders. Tot 13 uur loopt alles als normaal, na 13 uur worden ook de trams uit het centrum geweerd wegens gevaarlijk. Tram 1 rijdt de klok rond, maar heeft vanaf 13 uur de Veldstraat aan de ene kant en de Burgstraat aan de andere kant als eindhaltes. Het stuk daartussen is te voet te doen. De Lijn legt ook 12 Feestbussen in, die elke nacht vertrekken aan de Zuid om 0u30, 02u15 en 04.00 uur naar zowat alle denkbare richtingen. Alle info op de site van De Lijn.

Volledig scherm Ja, je kan echt zwemmen in de Gentse Feesten © Wannes Nimmegeers

Kan ik met de auto komen?

De volledige Gentse Feestenzone is autovrij. De parkings zijn wel bereikbaar, maar zitten heel snel vol. Straatparkeren is niet mogelijk, zo goed als alles is tijdens de Feestenperiode ‘Bewonersparkeren’, en de boetes zijn niet min. Meer nog: indien nodig wordt er ook getakeld. Met de auto komen is dus niet verboden, maar wel 'living on the edge’.

Mag ik door de Feestenzone fietsen?

Officieel wel, maar eigenlijk niet. Het is druk en dus gevaarlijk en storend om daar met een fiets tussen te laveren. Het is ook niet ondenkbaar dat je er toch een boete voor krijgt. Doe dat dus gewoon niet.

Volledig scherm Voor de Flikken is het ook Gentse Feesten, wees vriendelijk tegen hen, dan zijn zij dat ook tegen jou © Wannes Nimmegeers

Wat kost dat, die Feesten?

Niks! Het is te zeggen: alle optredens op de pleinen van de Gentse Feesten zijn gratis. Er zijn echter ook honderden binnenvoorstellingen. Daarvoor moeten wel tickets gekocht worden, hoofdzakelijk bij Uitbureau. Eten en drank zijn uiteraard wel uit eigen zak te betalen.

Volledig scherm Kindjes? Ja, die zijn ook welkom © Wannes Nimmegeers

Waar geraak ik aan drank?

Overal, maar bij voorkeur op de Gentse Feestenpleinen. Waarom? Zo helpt u mee de Feesten gratis te houden. Ja, het bier is daar iets duurder dan in de nachtwinkel, maar zie die paar cent extra dan als ‘toegangsticket’. Ter vergelijking: een pleinpint kost 3 euro. Op Werchter was dat 3,5 euro na een duur toegangsticket. Drank kopen in de nachtwinkel is eigenlijk not done.

Hoe zit dat met die herbruikbare bekers?

De Gentse Feesten kiezen resoluut voor georganiseerde chaos. Elke plein heeft zijn eigen beker met een waarborg van 1 euro. Dien die beker dus terug in op het plein waar je hem kocht. Of begin een verzameling, dat kan ook.

Volledig scherm Gentse Feesten, overal wel iets te beleven © Wannes Nimmegeers

Wat als mensen raar naar mij kijken of vreemden mij zomaar aanspreken?

Dat is normaal. Het zijn Gentse Feesten.

Wat als ik mij onveilig voel?

Er zijn overal stewards, sfeerbeheerders, politie-agenten, barpersoneel, of andere mensen om aan te spreken. Bij Sint-Jacobs is er een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag dat open is vanaf 22 uur, en ook in de Rode Kruisposten aan Sint-Jacobs en aan het Belfort is altijd een helpende hand te vinden.

Hoe weet ik waar ik naartoe moet?

Dat weet je nooit vooraf. Je kan het Feestenmagazine of de website uitpluizen, maar de Gentse Feesten zijn vooral een ontdekkingsfestival. Laat het op je afkomen.

Volledig scherm Hoe zit dat juist met die herbruikbare bekers? © Wannes Nimmegeer

En als ik een hongerke heb?

Overal op de Feesten zijn eetkramen te vinden, en er is minstens evenveel vlezig als groenig aanbod. Bovendien zijn ook de vaste horecazaken gewoon open. Uw boterhammen van thuis meebrengen is dus totaal overbodig.

Ik heb mijn boterhammen per ongeluk toch mee. Waar laat ik die achter?

Er staan - voor het eerst - lockers aan het stadhuis. Daar kunnen fietshelmen, computers, tassen, schoenen met hakken (of zonder) en andere spullen veilig in worden opgeborgen. Het aantal lockers is evenwel beperkt.

Waar is de WC?

Echt - letterlijk - overal zijn er plaszuilen en toiletcontainers, en die zijn nog gratis ook. Wildplassers worden actief opgespoord en beboet.

Volledig scherm Volkomen normaal © Wannes Nimmegeer

Ik breng mijn kind(eren) mee, is dat een goed idee?

Er is een heel uitgebreid programma speciaal voor kinderen en jongeren, en er zijn ‘vind-je-kindje-armbandjes’ te krijgen in de Belfortstraat. En voorzie bescherming voor de gevoelige oortjes.

Ik breng mijn hond mee, is dat een goed idee?

Neen. Zeker ‘s avonds is het voor beestjes te druk en te luid.

Wat mag ik écht niet doen?

Wildplassen (hoge boetes!), drank kopen in de nachtwinkel, vechten, wildparkeren, ambetant doen tegen de mannen van Ivago en neuten.

Hoe lang duurt dat eigenlijk?

De Feesten starten officieel op vrijdag 14 juli om 18 uur, maar stiekem al op donderdagavond op de Vlasmarkt. Elke dag is er ambiance vanaf het middaguur, maar het échte feestgewoel vind je uiteraard vooral ‘s avonds. Sommige pleinen ‘sluiten’ om 1 uur, anderen om 3 uur, bij Sint-Jacobs houden ze het vol tot 5 uur en op de Vlasmarkt gaan ze vrolijk door tot 8 uur. Elke dag, ja. En de allerlaatste dag zelfs tot 10 uur.

Volledig scherm Alles kan en mag © Wannes Nimmegeers

Kan ik ergens uitrusten?

Ja. Thuis in uw bed, of ergens op het gras in het Baudelopark, op de Green naast de Stadshal, desnoods onder een podium. Zorg gewoon dat je niet in de weg ligt.

Is de Overpoort ook Gentse Feesten?

Neen.

Volledig scherm Properkes gewassen © Wannes Nimmegeer

Wanneer is het vuurwerk?

Niet meer, dat is afgeschaft.

Wanneer is de openingsstoet?

Ook niet meer, die is ook afgeschaft. Wel is er een openingsevenement, een grote klank- en lichtshow aan Portus Ganda, op vrijdag 14 juli om 22.30 uur.

Wat is dat met die Irish Coffee?

Niemand die het snapt, maar tijdens de Gentse Feesten wordt massaal Irish Coffee gedronken op de Vlasmarkt. De rest van het jaar wordt dat nauwelijks besteld. Gewoon meedoen. Net zoals je op de Vlasmarkt botrams mee uuflakke eet. Dat hoort zo.

Kan ik ergens gratis drank scoren?

Zeer zeker. Tijdens de Gentse Feesten is trakteren een nationale sport, en getrakteerd worden dus ook. Aan het druppelkot aan het Walter De Buckplein is zelfs gratis jenever te scoren als je aan enkele simpele voorwaarden voldoet. En er is altijd gratis water te krijgen aan de waterbars aan het Belfort, in het Zuidpark en in het Baudelohof.

Volledig scherm Niet alles staat in 't boekske of op de website © Wannes Nimmegeers

Doen de flikken moeilijk?

De Gentse Flikken zijn in die periode ook in Gentse Feestenmodus. Ze zijn massaal aanwezig, zichtbaar en onzichtbaar. Ze houden ook de hele feestenzone in de gaten met camera’s. Riskeer het niet te stelen, dealen, wild te plassen of te vechten, want ze hebben je gegarandeerd gezien. Maar voor de rest knijpen ze al eens een oogje dicht. Het begrip ‘openbare dronkenschap’ blijkt rekbaar in de Feesten, alleen wie écht over de schreef gaat wordt opgepakt. Lach hen dus gemoedelijk toe en groet hen in 't passeren, het zijn voor hen ook Gentse Feesten.

Mag ik zwemmen tijdens de Gentse Feesten?

Ja, maar enkel in het Novotel in de Hoogpoort. Zwemmen in de Reep, aan de Graslei, aan het Baudelopark en elders, dat is verboden.

Mag ik bootje varen in de Gentse Feesten?

Ja, maar niet aan de Gras- en Korelei. Daar mogen alleen de ‘professionele bootjes' passeren. Het is er immers veel te druk en dus gevaarlijk. Tijdens het openingsevenement op vrijdagavond mag je overigens ook niet met bootjes aan Portus Ganda varen.

Ik hoorde iets over muilen op de Vlasmarkt?

Op de Vlasmarkt wordt al eens een tong gedraaid, dat klopt. En dat mag, zolang de ander daar akkoord mee gaat. Het is goed voor de groepsimmuniteit, zou Marc Van Ranst vermoedelijk gezegd hebben in zijn gloriedagen.

Volledig scherm Het Meldpunt bij Sint-Jacobs is de hele nacht open, vanaf 22 uur © Wannes Nimmegeers

Hoe geraak ik thuis?

Er zijn veel opties, maar ga vooral stil naar huis. Buiten de Feestenzone wonen mensen. Roep de ziel uit je lijf op de Vlasmarkt, en zorg dat je je stem kwijt bent tegen dat je huiswaarts gaat/rolt/kruipt. Laat ook niet overal vuil en afval achter. Wij zijn geen beesten.

Ik vind dat eigenlijk allemaal nogal overroepen, die Gentse Feesten...

Ok, je hebt er niks van begrepen... ga maar gewoon naar zee. Of naar Brugge. Veel plezier.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.